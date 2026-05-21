Ypsomed Aktie

Ypsomed für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990

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Lohnendes Ypsomed-Investment? 21.05.2026 10:03:40

SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ypsomed von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Ypsomed eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Ypsomed-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 374,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 26,702 Ypsomed-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.05.2026 auf 332,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 886,52 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,13 Prozent verringert.

Der Marktwert von Ypsomed betrug jüngst 4,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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