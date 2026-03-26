SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ypsomed von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Ypsomed-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Ypsomed-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Ypsomed-Anteile bei 348,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,287 Ypsomed-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Ypsomed-Aktie auf 283,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81,35 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 18,65 Prozent.

Am Markt war Ypsomed jüngst 3,86 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at