SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Zehnder A-Investment eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Zehnder A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Zehnder A-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 38,60 CHF. Bei einem Zehnder A-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 259,067 Zehnder A-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 839,38 CHF, da sich der Wert einer Zehnder A-Aktie am 24.07.2023 auf 65,00 CHF belief. Mit einer Performance von +68,39 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Zehnder A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 733,99 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at