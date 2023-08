SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Zehnder A-Investment eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zehnder A-Aktie Investoren gebracht.

Die Zehnder A-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Zehnder A-Aktie letztlich bei 41,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24,096 Zehnder A-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Zehnder A-Anteile wären am 07.08.2023 1 462,65 CHF wert, da der Schlussstand 60,70 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 46,27 Prozent vermehrt.

Zehnder A wurde am Markt mit 698,64 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at