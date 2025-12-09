Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Rentabler Zehnder A-Einstieg?
|
09.12.2025 10:03:51
SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Zehnder A-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Zehnder A-Anteile bei 37,50 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zehnder A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 26,667 Zehnder A-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 08.12.2025 auf 76,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 026,67 CHF wert. Damit wäre die Investition um 102,67 Prozent gestiegen.
Der Zehnder A-Wert an der Börse wurde auf 797,65 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
