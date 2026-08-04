Zehnde a Aktie

Zehnde a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614

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Lohnende Zehnder A-Anlage? 04.08.2026 10:03:42

SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Zehnder A-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Zehnder A-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Zehnder A-Aktie an diesem Tag 61,70 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 16,207 Zehnder A-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 102,11 CHF, da sich der Wert einer Zehnder A-Aktie am 03.08.2026 auf 68,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 10,21 Prozent gleich.

Zehnder A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 753,47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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