SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Zehnder A eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 17.02.2023 wurde die Zehnder A-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 71,40 CHF. Bei einem Zehnder A-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,006 Zehnder A-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.02.2026 auf 89,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 259,10 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +25,91 Prozent.

Zehnder A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,00 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at