SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Zehnder A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 30.12.2020 wurde die Zehnder A-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 59,10 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,920 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 377,33 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Papiers am 29.12.2025 auf 81,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,73 Prozent vermehrt.

Zehnder A war somit zuletzt am Markt 902,99 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

