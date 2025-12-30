Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Zehnder A-Investment im Blick
|
30.12.2025 10:03:41
SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 30.12.2020 wurde die Zehnder A-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 59,10 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,920 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 377,33 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Papiers am 29.12.2025 auf 81,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,73 Prozent vermehrt.
Zehnder A war somit zuletzt am Markt 902,99 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zehnder AG (A)mehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.12.25
|SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.12.25
|SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
10.12.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
10.12.25
|Handel in Zürich: SPI in Rot (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in Zürich: SPI verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
09.12.25
|SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.12.25
|SPI aktuell: SPI-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Zehnder AG (A)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zehnder AG (A)
|86,50
|-0,23%