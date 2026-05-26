Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Profitables Zehnder A-Investment?
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26.05.2026 10:03:47
SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zehnder A-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Zehnder A-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Zehnder A-Aktie an diesem Tag 41,70 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das Zehnder A-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,398 Zehnder A-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Zehnder A-Papiers auf 64,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 155,40 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 55,40 Prozent.
Alle Zehnder A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 720,59 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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