Zehnde a Aktie

Zehnde a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614

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Rentables Zehnder A-Investment? 18.08.2026 10:03:34

SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zehnder A-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Zehnder A-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Zehnder A-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 36,60 CHF. Bei einem Zehnder A-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,732 Zehnder A-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 73,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 200,82 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 100,82 Prozent erhöht.

Zehnder A war somit zuletzt am Markt 815,44 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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