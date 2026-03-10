SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zehnder A-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Zehnder A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Zehnder A-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Zehnder A-Aktie betrug an diesem Tag 50,40 CHF. Bei einem Zehnder A-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,841 Zehnder A-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.03.2026 gerechnet (74,00 CHF), wäre die Investition nun 1 468,25 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 46,83 Prozent.

Der Börsenwert von Zehnder A belief sich jüngst auf 821,71 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at