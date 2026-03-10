Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Zehnder A-Anlage unter der Lupe
|
10.03.2026 10:03:35
SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zehnder A-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Zehnder A-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Zehnder A-Aktie betrug an diesem Tag 50,40 CHF. Bei einem Zehnder A-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,841 Zehnder A-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.03.2026 gerechnet (74,00 CHF), wäre die Investition nun 1 468,25 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 46,83 Prozent.
Der Börsenwert von Zehnder A belief sich jüngst auf 821,71 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zehnder AG (A)
|
10:03
|SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zehnder A-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
03.03.26
|SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zehnder A von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.02.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
26.02.26
|Verluste in Zürich: SPI im Minus (finanzen.at)
|
26.02.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI steigt (finanzen.at)
|
26.02.26
|Fortgesetzte Transformation der Zehnder Group zum innovativen Systemanbieter für Lüftungen und Raumklimalösungen (EQS Group)
|
26.02.26
|Zehnder Group continues transformation into innovative system provider of ventilation and indoor climate solutions (EQS Group)
|
24.02.26
|SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)