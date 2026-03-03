SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zehnder A von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Zehnder A-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Zehnder A-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Zehnder A-Papiers betrug an diesem Tag 38,75 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Zehnder A-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,581 Zehnder A-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.03.2026 auf 80,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 207,74 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 207,74 CHF, was einer positiven Performance von 107,74 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Zehnder A bezifferte sich zuletzt auf 893,80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at