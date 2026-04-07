Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Rentable Zehnder A-Anlage?
|
07.04.2026 10:03:42
SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zehnder A-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Zehnder A-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 44,35 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hat, hat nun 225,479 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.04.2026 gerechnet (66,20 CHF), wäre das Investment nun 14 926,72 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49,27 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Zehnder A einen Börsenwert von 736,39 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zehnder AG (A)
Analysen zu Zehnder AG (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zehnder AG (A)
|71,50
|-0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX in Grün -- DAX dreht ins Plus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende stärker. Der deutsche Leitindex dreht am Vormittag in die Gewinnzone. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.