SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zehnder A-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zehnder A-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Zehnder A-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 44,35 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hat, hat nun 225,479 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.04.2026 gerechnet (66,20 CHF), wäre das Investment nun 14 926,72 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49,27 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Zehnder A einen Börsenwert von 736,39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at