SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zehnder A von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Zehnder A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Zehnder A-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 66,20 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hat, hat nun 1,511 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.01.2026 auf 79,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119,49 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +19,49 Prozent.

Zuletzt verbuchte Zehnder A einen Börsenwert von 894,58 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at