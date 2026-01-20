Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Hochrechnung
|
20.01.2026 10:04:06
SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zehnder A von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Zehnder A-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 66,20 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hat, hat nun 1,511 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.01.2026 auf 79,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119,49 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +19,49 Prozent.
Zuletzt verbuchte Zehnder A einen Börsenwert von 894,58 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zehnder AG (A)
|
10:04
|SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zehnder A von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16.01.26
|Verluste in Zürich: SPI letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
16.01.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|SIX-Handel SPI legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
16.01.26
|Zehnder Group steigert Umsatz in anspruchsvollem Marktumfeld. Lüftungsumsatz liegt erstmals über 500 Mio. EUR. (EQS Group)
|
16.01.26