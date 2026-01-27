Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Zehnder A-Anlage unter der Lupe
|
27.01.2026 10:03:57
SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zehnder A von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Zehnder A-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 63,60 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,723 Zehnder A-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 300,31 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Papiers am 26.01.2026 auf 82,70 CHF belief. Damit wäre die Investition um 30,03 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Zehnder A eine Marktkapitalisierung von 928,81 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
