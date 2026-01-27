Zehnde a Aktie

Zehnde a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zehnder A-Anlage unter der Lupe 27.01.2026 10:03:57

SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zehnder A von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Zehnder A-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Zehnder A-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 63,60 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,723 Zehnder A-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 300,31 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Papiers am 26.01.2026 auf 82,70 CHF belief. Damit wäre die Investition um 30,03 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Zehnder A eine Marktkapitalisierung von 928,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Zehnder AG (A)

mehr Nachrichten