SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zehnder A von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Zehnder A-Aktie Investoren gebracht.

Am 11.08.2021 wurde das Zehnder A-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 102,40 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hat, hat nun 97,656 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 70,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 845,70 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,54 Prozent verringert.

Zehnder A wurde am Markt mit 784,38 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at