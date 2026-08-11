Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Frühes Investment
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11.08.2026 10:04:10
SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zehnder A von vor 5 Jahren bedeutet
Am 11.08.2021 wurde das Zehnder A-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 102,40 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hat, hat nun 97,656 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 70,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 845,70 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,54 Prozent verringert.
Zehnder A wurde am Markt mit 784,38 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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