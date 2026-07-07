SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zehnder A-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Zehnder A-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Zehnder A-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Zehnder A-Aktie an diesem Tag 68,50 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,460 Zehnder A-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 92,70 CHF, da sich der Wert einer Zehnder A-Aktie am 06.07.2026 auf 63,50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 7,30 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Zehnder A einen Börsenwert von 715,26 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at