Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Rentable Zehnder A-Investition?
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07.07.2026 10:03:50
SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zehnder A-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Zehnder A-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Zehnder A-Aktie an diesem Tag 68,50 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,460 Zehnder A-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 92,70 CHF, da sich der Wert einer Zehnder A-Aktie am 06.07.2026 auf 63,50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 7,30 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Zehnder A einen Börsenwert von 715,26 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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