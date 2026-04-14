Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Lohnender Zehnder A-Einstieg?
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14.04.2026 10:03:52
SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zehnder A-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Zehnder A-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 72,90 CHF wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,372 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.04.2026 auf 70,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97,26 CHF wert. Mit einer Performance von -2,74 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zehnder A war somit zuletzt am Markt 779,19 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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