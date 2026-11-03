SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zehnder A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Zehnder A-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren wurde das Zehnder A-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Zehnder A-Anteile an diesem Tag 99,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 100,402 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 349,40 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Papiers am 02.11.2026 auf 73,20 CHF belief. Damit wäre die Investition um 26,51 Prozent gesunken.

Am Markt war Zehnder A jüngst 811,52 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at