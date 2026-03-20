SPI-Wert Zehnder A-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Zehnder A-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von SPI-Titel Zehnder A am 19.03.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF auszuzahlen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 40,00 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Zehnder A umfasst 11,06 Mio. CHF. So sank die Zehnder A- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 24,61 Prozent.

Zehnder A- Dividendenrendite im Blick

Schlussendlich notierte das Zehnder A-Papier am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 69,00 CHF. Am 20.03.2026 wird das Zehnder A-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Zehnder A-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Zehnder A-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Zehnder A weist für 2025 eine Dividendenrendite von 1,71 Prozent auf. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 2,21 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr ist der Kurs von Zehnder A via SIX SX 36,36 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 39,74 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Zehnder A

Für 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 1,87 EUR aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,46 Prozent ansteigen.

Basisdaten von Zehnder A

Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens Zehnder A beläuft sich aktuell auf 766,283 Mio. CHF. Das KGV von Zehnder A beträgt aktuell 20,96. 2025 setzte Zehnder A 712,980 Mio. CHF um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 3,90 CHF.

Redaktion finanzen.at