Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
|Performance im Blick
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26.05.2026 10:03:47
SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 10 Jahren eingefahren
Am 26.05.2016 wurden Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier bei 18,75 CHF. Bei einem Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 53,333 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.05.2026 auf 51,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 752,00 CHF wert. Mit einer Performance von +175,20 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Züblin (Zueblin Immobilien belief sich zuletzt auf 171,16 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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