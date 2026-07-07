SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 26,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38,462 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 130,77 CHF, da sich der Wert eines Züblin (Zueblin Immobilien-Papiers am 06.07.2026 auf 55,40 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 113,08 Prozent gesteigert.

Züblin (Zueblin Immobilien war somit zuletzt am Markt 179,18 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at