10.02.2026 10:04:07
SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor einem Jahr eingebracht
Die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 36,60 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 27,322 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie auf 45,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 251,37 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,14 Prozent gesteigert.
Züblin (Zueblin Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 164,38 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
