Züblin Aktie

Züblin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Züblin (Zueblin Immobilien-Anlage? 09.06.2026 10:04:08

SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 09.06.2023 wurden Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an diesem Tag 28,20 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 3,546 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie auf 52,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 185,82 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 85,82 Prozent angewachsen.

Alle Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 174,46 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

mehr Nachrichten