Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
|Rentable Züblin (Zueblin Immobilien-Anlage?
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09.06.2026 10:04:08
SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 09.06.2023 wurden Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an diesem Tag 28,20 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 3,546 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie auf 52,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 185,82 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 85,82 Prozent angewachsen.
Alle Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 174,46 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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