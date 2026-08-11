Züblin Aktie

Züblin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682

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Langfristige Investition 11.08.2026 10:04:10

SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Züblin (Zueblin Immobilien-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 27,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,704 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 10.08.2026 191,11 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 51,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 91,11 Prozent vermehrt.

Der Züblin (Zueblin Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 174,40 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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