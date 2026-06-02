Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
|Performance im Blick
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02.06.2026 10:04:20
SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 37,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier investiert hätte, hätte er nun 265,957 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie auf 55,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 787,23 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 47,87 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Züblin (Zueblin Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 172,45 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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