Züblin Aktie

Züblin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682

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Züblin (Zueblin Immobilien-Performance 30.06.2026 10:03:52

SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Züblin (Zueblin Immobilien-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Züblin (Zueblin Immobilien-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 45,20 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,212 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.06.2026 auf 54,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,24 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +21,24 Prozent.

Insgesamt war Züblin (Zueblin Immobilien zuletzt 179,06 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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