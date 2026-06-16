Züblin Aktie

Züblin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682

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Züblin (Zueblin Immobilien-Anlage unter der Lupe 16.06.2026 10:03:56

SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 16.06.2021 wurde die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier an diesem Tag 29,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34,483 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.06.2026 auf 55,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 896,55 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 89,66 Prozent angewachsen.

Züblin (Zueblin Immobilien markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 179,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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