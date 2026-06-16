Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
|Züblin (Zueblin Immobilien-Anlage unter der Lupe
|
16.06.2026 10:03:56
SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 16.06.2021 wurde die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier an diesem Tag 29,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34,483 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.06.2026 auf 55,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 896,55 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 89,66 Prozent angewachsen.
Züblin (Zueblin Immobilien markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 179,16 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|
16.06.26
|SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.06.26
|Handel in Zürich: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
12.06.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI steigt mittags (finanzen.at)
|
09.06.26
|SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.06.26
|SPI-Handel aktuell: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
03.06.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
03.06.26
|Veränderungen im Verwaltungsrat (EQS Group)
|
03.06.26
|Changes to the Board of Directors (EQS Group)