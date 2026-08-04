Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
|Investmentbeispiel
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04.08.2026 10:03:42
SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Züblin (Zueblin Immobilien-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Züblin (Zueblin Immobilien-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 26,40 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 378,788 Züblin (Zueblin Immobilien-Papiere. Die gehaltenen Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien wären am 03.08.2026 20 000,00 CHF wert, da der Schlussstand 52,80 CHF betrug. Mit einer Performance von +100,00 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Züblin (Zueblin Immobilien belief sich zuletzt auf 175,12 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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