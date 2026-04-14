Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
|Züblin (Zueblin Immobilien-Investmentbeispiel
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14.04.2026 10:03:52
SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Züblin (Zueblin Immobilien-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Züblin (Zueblin Immobilien-Papiers betrug an diesem Tag 26,80 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 37,313 Züblin (Zueblin Immobilien-Papiere. Die gehaltenen Züblin (Zueblin Immobilien-Papiere wären am 13.04.2026 1 761,19 CHF wert, da der Schlussstand 47,20 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 76,12 Prozent erhöht.
Züblin (Zueblin Immobilien wurde am Markt mit 156,28 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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