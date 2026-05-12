SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 12.05.2023 wurde die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 28,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 357,143 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.05.2026 auf 50,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 857,14 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 78,57 Prozent zugenommen.

Züblin (Zueblin Immobilien erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 169,15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at