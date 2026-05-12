Günstig handeln von 8 bis 22 Uhr. Jeden Tag: Newsletter, Sendungen. BNP Paribas freut sich über Ihre Wahl zum Top-Zertifikatehaus Österreichs 2026. -W-

Züblin Aktie

Züblin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables Züblin (Zueblin Immobilien-Investment? 12.05.2026 10:04:15

SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 12.05.2023 wurde die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 28,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 357,143 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.05.2026 auf 50,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 857,14 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 78,57 Prozent zugenommen.

Züblin (Zueblin Immobilien erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 169,15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

mehr Nachrichten