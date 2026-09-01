Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
|Langfristige Anlage
|
01.09.2026 10:03:56
SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 31.08.2023 wurde die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,731 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien wären am 31.08.2026 198,51 CHF wert, da der Schlussstand 53,20 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 98,51 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Züblin (Zueblin Immobilien belief sich zuletzt auf 175,73 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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