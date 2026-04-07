Züblin Aktie

Züblin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682

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Langfristige Investition 07.04.2026 10:03:42

SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 36,20 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 2,762 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie auf 47,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 132,04 CHF wert. Damit wäre die Investition um 32,04 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Züblin (Zueblin Immobilien betrug jüngst 158,61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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