Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
|Züblin (Zueblin Immobilien-Anlage im Blick
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28.04.2026 10:03:39
SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 18,25 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 5,479 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Züblin (Zueblin Immobilien-Papiers auf 52,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 289,32 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 289,32 CHF entspricht einer Performance von +189,32 Prozent.
Der Börsenwert von Züblin (Zueblin Immobilien belief sich jüngst auf 167,33 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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