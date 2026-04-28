Züblin Aktie

Züblin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682

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Züblin (Zueblin Immobilien-Anlage im Blick 28.04.2026 10:03:39

SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Züblin (Zueblin Immobilien eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 18,25 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 5,479 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Züblin (Zueblin Immobilien-Papiers auf 52,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 289,32 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 289,32 CHF entspricht einer Performance von +189,32 Prozent.

Der Börsenwert von Züblin (Zueblin Immobilien belief sich jüngst auf 167,33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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