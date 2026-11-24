Bei einem frühen Investment in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,40 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,788 Züblin (Zueblin Immobilien-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 23.11.2026 190,15 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 50,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 90,15 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Züblin (Zueblin Immobilien zuletzt 171,18 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at