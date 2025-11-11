SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 104,08 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,608 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2025 426,61 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 44,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,34 Prozent verringert.

Alle Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 150,50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at