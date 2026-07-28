Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
|Züblin (Zueblin Immobilien-Investmentbeispiel
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28.07.2026 10:03:44
SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor einem Jahr angefallen
Am 28.07.2025 wurde die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 59,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16,807 Züblin (Zueblin Immobilien-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 27.07.2026 877,31 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 52,20 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,27 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Züblin (Zueblin Immobilien eine Marktkapitalisierung von 175,84 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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