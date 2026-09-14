Zug Estate b Aktie

Zug Estate b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126

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Performance unter der Lupe 14.09.2026 10:03:41

SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: Hätte sich eine Zug Estates B-Anlage vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Zug Estates B-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Zug Estates B-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 2 140,00 CHF. Bei einem Zug Estates B-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,673 Zug Estates B-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 046,73 CHF, da sich der Wert eines Zug Estates B-Papiers am 11.09.2026 auf 2 150,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 0,47 Prozent gestiegen.

Zug Estates B wurde am Markt mit 1,10 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Zug Estates AG (B) 2 160,00 0,47% Zug Estates AG (B)

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