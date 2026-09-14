SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: Hätte sich eine Zug Estates B-Anlage vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Zug Estates B-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Zug Estates B-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 2 140,00 CHF. Bei einem Zug Estates B-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,673 Zug Estates B-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 046,73 CHF, da sich der Wert eines Zug Estates B-Papiers am 11.09.2026 auf 2 150,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 0,47 Prozent gestiegen.

Zug Estates B wurde am Markt mit 1,10 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at