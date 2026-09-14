Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
|Performance unter der Lupe
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14.09.2026 10:03:41
SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: Hätte sich eine Zug Estates B-Anlage vor einem Jahr inzwischen gerechnet?
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Zug Estates B-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 2 140,00 CHF. Bei einem Zug Estates B-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,673 Zug Estates B-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 046,73 CHF, da sich der Wert eines Zug Estates B-Papiers am 11.09.2026 auf 2 150,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 0,47 Prozent gestiegen.
Zug Estates B wurde am Markt mit 1,10 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Zug Estates AG (B)
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