SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Zug Estates B-Investment abgeworfen

Das Zug Estates B-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Zug Estates B-Anteile an diesem Tag 1 196,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,361 Zug Estates B-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 14.07.2023 13 879,60 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 660,00 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 13 879,60 CHF, was einer positiven Performance von 38,80 Prozent entspricht.

Alle Zug Estates B-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 846,34 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at