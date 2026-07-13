Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
|Zug Estates B-Investment im Blick
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13.07.2026 10:04:05
SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 13.07.2016 wurde die Zug Estates B-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Zug Estates B-Aktie bei 1 612,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,203 Zug Estates B-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.07.2026 gerechnet (2 140,00 CHF), wäre das Investment nun 13 275,43 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,75 Prozent gesteigert.
Zug Estates B markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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