SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zug Estates B-Aktie gebracht.

Am 01.06.2023 wurden Zug Estates B-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1 690,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,917 Zug Estates B-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 2 130,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 12 603,55 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26,04 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Zug Estates B zuletzt 1,09 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at