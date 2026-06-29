Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
|Lukrative Zug Estates B-Anlage?
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29.06.2026 10:03:53
SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 3 Jahren eingefahren
Am 29.06.2023 wurden Zug Estates B-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1 590,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Zug Estates B-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,063 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 130,82 CHF, da sich der Wert eines Zug Estates B-Papiers am 26.06.2026 auf 2 080,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,82 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Zug Estates B belief sich zuletzt auf 1,06 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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