SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Zug Estates B-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 29.06.2023 wurden Zug Estates B-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1 590,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Zug Estates B-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,063 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 130,82 CHF, da sich der Wert eines Zug Estates B-Papiers am 26.06.2026 auf 2 080,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,82 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Zug Estates B belief sich zuletzt auf 1,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at