SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Zug Estates B-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Zug Estates B-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2 100,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zug Estates B-Aktie investiert, befänden sich nun 0,048 Zug Estates B-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 30.01.2026 110,95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2 330,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10,95 Prozent.

Der Börsenwert von Zug Estates B belief sich zuletzt auf 1,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at