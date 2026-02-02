Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
|Lohnendes Zug Estates B-Investment?
|
02.02.2026 10:04:30
SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Zug Estates B-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2 100,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zug Estates B-Aktie investiert, befänden sich nun 0,048 Zug Estates B-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 30.01.2026 110,95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2 330,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10,95 Prozent.
Der Börsenwert von Zug Estates B belief sich zuletzt auf 1,19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zug Estates AG (B)
Analysen zu Zug Estates AG (B)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zug Estates AG (B)
|2 310,00
|-0,86%