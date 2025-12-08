SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Zug Estates B-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Zug Estates B-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Zug Estates B-Anteile bei 2 010,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,975 Zug Estates B-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 547,26 CHF, da sich der Wert einer Zug Estates B-Aktie am 05.12.2025 auf 2 120,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,47 Prozent angewachsen.

Der Zug Estates B-Wert an der Börse wurde auf 1,08 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at