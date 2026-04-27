Zug Estate b Aktie

Zug Estate b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126

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Langfristige Investition 27.04.2026 10:03:32

SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zug Estates B-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Zug Estates B-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Zug Estates B-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Zug Estates B-Anteile letztlich bei 2 070,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,048 Zug Estates B-Papiere. Die gehaltenen Zug Estates B-Papiere wären am 24.04.2026 114,98 CHF wert, da der Schlussstand 2 380,00 CHF betrug. Damit wäre die Investition 14,98 Prozent mehr wert.

Der Zug Estates B-Wert an der Börse wurde auf 1,22 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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