Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
|Langfristige Investition
|
27.04.2026 10:03:32
SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zug Estates B-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Zug Estates B-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Zug Estates B-Anteile letztlich bei 2 070,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,048 Zug Estates B-Papiere. Die gehaltenen Zug Estates B-Papiere wären am 24.04.2026 114,98 CHF wert, da der Schlussstand 2 380,00 CHF betrug. Damit wäre die Investition 14,98 Prozent mehr wert.
Der Zug Estates B-Wert an der Börse wurde auf 1,22 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Zug Estates AG (B)
|2 370,00
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