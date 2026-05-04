SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zug Estates B von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zug Estates B-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Zug Estates B-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Zug Estates B-Papier bei 1 745,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,573 Zug Estates B-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 363,90 CHF, da sich der Wert eines Zug Estates B-Papiers am 30.04.2026 auf 2 380,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36,39 Prozent erhöht.

Zug Estates B wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,22 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at