WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126

Zug Estates B-Investment im Blick 23.02.2026 10:04:23

SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zug Estates B von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Zug Estates B-Einstiegs gewesen.

Die Zug Estates B-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Zug Estates B-Aktie bei 1 485,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Zug Estates B-Aktie investierten, hätten nun 0,067 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.02.2026 auf 2 390,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 160,94 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 60,94 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Zug Estates B belief sich zuletzt auf 1,22 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Zug Estates AG (B) 2 400,00 0,42% Zug Estates AG (B)

