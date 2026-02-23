Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
|Zug Estates B-Investment im Blick
|
23.02.2026 10:04:23
SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zug Estates B von vor 10 Jahren verdient
Die Zug Estates B-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Zug Estates B-Aktie bei 1 485,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Zug Estates B-Aktie investierten, hätten nun 0,067 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.02.2026 auf 2 390,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 160,94 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 60,94 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Zug Estates B belief sich zuletzt auf 1,22 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Zug Estates AG (B)
Aktien in diesem Artikel
|Zug Estates AG (B)
|2 400,00
|0,42%