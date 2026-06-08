SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zug Estates B von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Zug Estates B-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Zug Estates B-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1 985,00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Zug Estates B-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,050 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 106,30 CHF, da sich der Wert einer Zug Estates B-Aktie am 05.06.2026 auf 2 110,00 CHF belief. Mit einer Performance von +6,30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Zug Estates B-Wert an der Börse wurde auf 1,08 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at