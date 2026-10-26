Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
|Lohnender Zug Estates B-Einstieg?
|
26.10.2026 10:04:08
SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zug Estates B von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Zug Estates B-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Zug Estates B-Aktie betrug an diesem Tag 1 965,00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Zug Estates B-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,089 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 246,82 CHF, da sich der Wert eines Zug Estates B-Papiers am 23.10.2026 auf 2 210,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 12,47 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Zug Estates B belief sich zuletzt auf 1,13 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zug Estates AG (B)
|
10:04
|SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zug Estates B von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse Zürich in Grün: SPI verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
21.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Mittwochmittag in Grün (finanzen.at)
|
21.10.26
|WEMACO Invest AG places 60,392 registered shares B of Zug Estates Holding AG at CHF 2,070 per share (EQS Group)
|
21.10.26
|WEMACO Invest AG platziert 60'392 Namenaktien B der Zug Estates Holding AG zu CHF 2'070 je Aktie (EQS Group)
|
20.10.26
|WEMACO Invest AG launches placement of up to 60,392 registered shares B of Zug Estates Holding AG (EQS Group)
|
20.10.26
|WEMACO Invest AG lanciert Platzierung von bis zu 60'392 Namenaktien B der Zug Estates Holding AG (EQS Group)
|
19.10.26
|SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Zug Estates AG (B)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zug Estates AG (B)
|2 210,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.