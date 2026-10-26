Zug Estate b Aktie

Zug Estate b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126

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Lohnender Zug Estates B-Einstieg? 26.10.2026 10:04:08

SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zug Estates B von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Zug Estates B-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Zug Estates B-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Zug Estates B-Aktie betrug an diesem Tag 1 965,00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Zug Estates B-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,089 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 246,82 CHF, da sich der Wert eines Zug Estates B-Papiers am 23.10.2026 auf 2 210,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 12,47 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Zug Estates B belief sich zuletzt auf 1,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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