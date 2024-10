SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Zug Estates B-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2 030,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zug Estates B-Aktie investiert, befänden sich nun 0,493 Zug Estates B-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 908,87 CHF, da sich der Wert einer Zug Estates B-Aktie am 27.09.2024 auf 1 845,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 9,11 Prozent.

Zug Estates B wurde am Markt mit 943,25 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at